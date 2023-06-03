Украина. Премьер лига03 июня 2023, 23:52 |
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Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги
03 июня 2023, 23:52 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского. Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
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