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Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 23:52 |
134
1

Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-Лиги

03 июня 2023, 23:52 |
134
1
Ворскла – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Шахтер». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского. Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Шахтер».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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Вадим Скорад
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