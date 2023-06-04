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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 15:01 | Обновлено 04 июня 2023, 15:32
1611
1

Матч Ворскла – Шахтер начнется с 20-минутным опозданием

Поединок стартует в 15:20

04 июня 2023, 15:01 | Обновлено 04 июня 2023, 15:32
1611
1
Матч Ворскла – Шахтер начнется с 20-минутным опозданием
ФК Шахтер

Матч 30-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» начнется с 20-минутным опозданием – в 15:20.

Это связано с воздушной тревогой в Полтавской области. Из-за нее разминка команд началась с опозданием.

Все матчи заключительного, 30-го тура УПЛ должны были стартовать одновременно (в 15:00 по Киеву). Однако другие матчи переносить на 15:20 не будут – они начнутся в 15:00, как и было запланировано.

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Ворскла - Шахтер Ворскла Полтава Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига воздушная тревога перенос матча чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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