Матч Ворскла – Шахтер начнется с 20-минутным опозданием

Матч 30-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» начнется с 20-минутным опозданием – в 15:20.

Это связано с воздушной тревогой в Полтавской области. Из-за нее разминка команд началась с опозданием.

Все матчи заключительного, 30-го тура УПЛ должны были стартовать одновременно (в 15:00 по Киеву). Однако другие матчи переносить на 15:20 не будут – они начнутся в 15:00, как и было запланировано.