Украина. Премьер лига04 июня 2023, 15:01 | Обновлено 04 июня 2023, 15:32
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Матч Ворскла – Шахтер начнется с 20-минутным опозданием
Поединок стартует в 15:20
04 июня 2023, 15:01 | Обновлено 04 июня 2023, 15:32
1611
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Матч 30-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер» начнется с 20-минутным опозданием – в 15:20.
Это связано с воздушной тревогой в Полтавской области. Из-за нее разминка команд началась с опозданием.
Все матчи заключительного, 30-го тура УПЛ должны были стартовать одновременно (в 15:00 по Киеву). Однако другие матчи переносить на 15:20 не будут – они начнутся в 15:00, как и было запланировано.
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