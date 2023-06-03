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Чемпионат Украины
Днепр-1
04.06.2023 15:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 июня 2023, 20:16 | Обновлено 03 июня 2023, 20:18
723
0

Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги

03 июня 2023, 20:16 | Обновлено 03 июня 2023, 20:18
723
0
Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и криворожский «Кривбасс».

Поединок пройдет в Ужгороде, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Днепр-1» – «Кривбасс». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Кривбасс».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

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Источник Sport.ua
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