Украина. Премьер лига03 июня 2023, 20:16 | Обновлено 03 июня 2023, 20:18
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Днепр-1 – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 июня в 15:00 поединок 30-го тура Украинской Премьер-лиги
03 июня 2023, 20:16 | Обновлено 03 июня 2023, 20:18
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и криворожский «Кривбасс».
Поединок пройдет в Ужгороде, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1» – «Кривбасс». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Кривбасс».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.
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