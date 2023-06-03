Украина. Премьер лига03 июня 2023, 17:17 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Кривбасс
В Ужгороде состоится дерби Днепроптеровской области
03 июня 2023, 17:17 |
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В воскресенье, 4 июня, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют днепровский «Днепр-1» и криворожский «Кривбасс».
Поединок пройдет в Ужгороде, на стадионе «Авангард». Начало - в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Днепр-1» – «Кривбасс». Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины
Игру можно посмотреть на телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Кривбасс».
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