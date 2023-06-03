Украина. Премьер лига03 июня 2023, 16:51 | Обновлено 03 июня 2023, 16:52
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Динамо
Игра 30 тура начнется 4 июня в 15:00
03 июня 2023, 16:51 | Обновлено 03 июня 2023, 16:52
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В воскресенье, 4 июня, состоится поединок 30 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Киеве на поле НТК им. В. Банникова, начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстову трансляцию поединка «Металлист 1925» - «Динамо».
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