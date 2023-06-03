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Чемпионат Франции
Брест
03.06.2023 22:00 - : -
Ренн
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Франция
03 июня 2023, 14:45 |
86
0

Брест – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 3 июня в 22:00 по Киеву

03 июня 2023, 14:45 |
86
0
Брест – Ренн. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июня на «Франсис Ле Бле» пройдет матч 38-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Брест» встретится с «Ренном». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Брест

Клуб поднялся в Лигу 1, в очередной раз, в 2019-м году. Понятно, что задачи пока что самые простые и понятные. Хотя в прошлом сезоне получилось выбраться на 11-е место, что стало хорошим достижением для пиратов. В этом розыгрыше, правда, был откровенно провальный старт, и в целом неудачные результаты. И не странно, что в январе тут появился новый наставник, Эрик Руа. Он очень долго не работал как тренер, но нужно признать, что к весне его усилиями получилось прибавить, причем заметно. С середины марта был отрезок, когда проиграли только Лорьяну, при обилии побед. В мае и вовсе получилось последовательно победить у Осера, Клермона и, в прошлом туре, даже Марселя на выезде. Тогда с передач Ле-Мелу отличились Маньетти и, на 81-й минуте, Камара.

Ренн

Команда в последнее время показывает достойные результаты. В 2019-м году красно-черные смогли наконец-то, после очень долгой паузы, выиграть трофей, в виде кубка страны. А через год было оформлено максимальное за всю историю, 3-е место. Да и год назад команда финишировала снова высоко, пусть и не повторила рекорд: заняли 4-ю позицию. Сейчас сезон был для подопечных Брюно Женезьо достаточно непростым. В Лиге Европы их уже в 1/16 выбил донецкий Шахтер, примерно тогда же были кубковые 0:1 с Марселем. Спад произошел и в Лиге 1, но там все пытаются исправить финальным рывком. Выиграно 5 матчей из 7 последних, в том числе все 3 кряду. Особняком стоит 2:0 с прямым конкурентом - Монако.

Статистика личных встреч

Брест в последний раз выиграл официальный матч у Ренна еще в 2011-м году. Ничьих тоже хватало, но в 2022-м красно-черные выиграли у пиратов в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы очевидно ориентируются на такой фактор, как мотивация. Победа нужна гостям, а хозяева уже все решили, хотя и в форме. Согласимся и ставим на победу Ренна (коэффициент - 1,615).

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Брест (Франция) Ренн чемпионат Франции по футболу Лига 1 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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