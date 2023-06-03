АНЧЕЛОТТИ: «Согласен с Каримом, интернет — это не реальность»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал разговоры о будущем в команде французского форварда Карима Бензема.

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«Я согласен с Каримом, интернет — это не реальность. У Бензема еще один год контракта с «Реалом» до 2024 года, и у нас нет сомнений», — заявил Анчелотти.

Напомним, ранее сообщалось, что Бензема по завершении сезона покинет стан «галактикос».

Карим Бензема играет за «Реал» с 2009 года. Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2024 года.