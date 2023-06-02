Фанаты Валенсии подали в суд на Анчелотти

Фанаты «Валенсии» подали в суд на главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Это связано с расистским скандалом во время матча 35-го тура Ла Лиги, когда матч был остановлен на 8 минут из-за расистских оскорблений части болельщиков в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Валенсия» получила штраф в размере 45 тысяч евро и закрытия части трибун на три матча.

После того матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что весь стадион «Месталья» называл Винисиуса обезьяной. Позже Анчелотти уточник, что оскорбляла бразильца лишь часть фанатов.

Несмотря на это, Ассоциация малых акционеров «Валенсии» (APAVCF) подала на Анчелотти иск в прокуратуру за эти слова:

«Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесен ущерб имиджу «Валенсии» и ее болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем еще один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти».