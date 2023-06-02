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Испания
02 июня 2023, 17:35 |
506
1

Фанаты Валенсии подали в суд на Анчелотти

Тренер «Реала» обвинил всех фанатов в расизме

02 июня 2023, 17:35 |
506
1
Фанаты Валенсии подали в суд на Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Фанаты «Валенсии» подали в суд на главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Это связано с расистским скандалом во время матча 35-го тура Ла Лиги, когда матч был остановлен на 8 минут из-за расистских оскорблений части болельщиков в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Валенсия» получила штраф в размере 45 тысяч евро и закрытия части трибун на три матча.

После того матча главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что весь стадион «Месталья» называл Винисиуса обезьяной. Позже Анчелотти уточник, что оскорбляла бразильца лишь часть фанатов.

Несмотря на это, Ассоциация малых акционеров «Валенсии» (APAVCF) подала на Анчелотти иск в прокуратуру за эти слова:

«Подан иск в прокуратуру на господина Анчелотти из-за его ложных обвинений в расизме. Он назвал весь стадион с 46 002 зрителями расистами после того, что случилось с Винисиусом, перед представителями СМИ. Он выдвинул несколько ложных обвинений, возможно, намеренно, вследствие чего был нанесен ущерб имиджу «Валенсии» и ее болельщиков.

Мы не исключаем, что в будущем сделаем еще один шаг и подадим иск о клевете против господина Анчелотти».

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Валенсия Реал Мадрид Карло Анчелотти расизм
Источник AS
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Алекс днепр
Проиграли и ищут виноватых. В Испании каждый матч винисиуса это скандал .Постоянно язык показывает и всех провоцирует.Даже в Украине при рыгах оштрафовали известного провокатора Срну штрафом 
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