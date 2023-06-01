Источник: Бензема покидает Реал

35-летний Карим Бензема принял решение покинуть стан мадридского «Реала».

Как утверждает инсайдер Джанлука Ди Марцио, сегодня, 1 июня, на специально созванной по этому поводу пресс-конференции уроженец Лиона публично объявит о своем решении.

Бензема, напомним, стал игроком «Реала» летом 2009 года, перейдя из родного «Лиона» за 35 млн евро.

Ранее сообщалось, будто Карим Бензема уже уведомил «Реал» о своем решении перебраться в Саудовскую Аравию, где ему предложили 200 млн евро за контракт на два года.