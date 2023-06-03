Форвард МЮ Вегхорст дал обещание на финал Кубка Англии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст рассказал, чего ждет от финального поединка розыгрыша Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится в Лондоне 3 июня, начало – в 17:00 по киевскому времени.

«Я знаю, что способен забивать, просто приберег гол на финал Кубка. Надеюсь, «МЮ» сможет одержать победу в субботу. Хочу запечатлеть в памяти приятные моменты», – заявил Вегхорст.

В нынешнем сезоне на счету Ваута Вегхорста 30 матчей за «МЮ» во всех турнирах, 2 года и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что манкунианцы не будут выкупать права на Вегхорста у «Бернли».