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Англия
03 июня 2023, 11:25 | Обновлено 03 июня 2023, 11:32
428
0

Форвард МЮ Вегхорст дал обещание на финал Кубка Англии

У нидерландца серьезный настрой на поединок с «Ман Сити»

03 июня 2023, 11:25 | Обновлено 03 июня 2023, 11:32
428
0
Форвард МЮ Вегхорст дал обещание на финал Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваут Вегхорст

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст рассказал, чего ждет от финального поединка розыгрыша Кубка Англии против «Манчестер Сити», который состоится в Лондоне 3 июня, начало – в 17:00 по киевскому времени.

«Я знаю, что способен забивать, просто приберег гол на финал Кубка. Надеюсь, «МЮ» сможет одержать победу в субботу. Хочу запечатлеть в памяти приятные моменты», – заявил Вегхорст.

В нынешнем сезоне на счету Ваута Вегхорста 30 матчей за «МЮ» во всех турнирах, 2 года и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что манкунианцы не будут выкупать права на Вегхорста у «Бернли».

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Ваут Вегхорст Кубок Англии по футболу Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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