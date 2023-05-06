Манчестер Юнайтед не будет выкупать Вегхорста

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение не выкупать у «Бернли» форварда Воута Вегхорста. Об этом сообщают английские СМИ.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Вегхорста в январе. Однако 30-летний нидерландец не сумел проявить себя в составе «Красных дьяволов» и проиграл борьбу за место в основе Антони Марсьялю. Летом «Манчестер Юнайтед» будет искать топ-форварда на трансферном рынке.

На счету Вегхорста 2 гола и 2 ассиста в 26 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.