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Англия
03 июня 2023, 03:12 | Обновлено 03 июня 2023, 03:19
28
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 3 июня в 17:00 по Киеву

03 июня 2023, 03:12 | Обновлено 03 июня 2023, 03:19
28
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, состоится финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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