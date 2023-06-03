Англия03 июня 2023, 03:12 | Обновлено 03 июня 2023, 03:19
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Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 3 июня в 17:00 по Киеву
03 июня 2023, 03:12 | Обновлено 03 июня 2023, 03:19
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В субботу, 3 июня, состоится финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.
В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».
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