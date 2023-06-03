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Англия
03 июня 2023, 02:17 | Обновлено 03 июня 2023, 02:18
23
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Решающий матч в битве за трофей

03 июня 2023, 02:17 | Обновлено 03 июня 2023, 02:18
23
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 июня, состоится финальный матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли», стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Арбитр встречи – Пол Тирни из Ланкашира.

В Украине матч будет транслироваться на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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