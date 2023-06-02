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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»
Ролан Гаррос
02 июня 2023, 23:27 |
777
7

Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»

Украинка рассказала, какой теннисный матч был для нее самым запоминающимся

02 июня 2023, 23:27 |
777
7
Элина СВИТОЛИНА: «Помню, как в детстве смотрела финал Агасси – Медведев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) провела пресс-конференцию после победы над Анной Блинковой (WTA 56) в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Элина рассказала, какой теннисный матч был для нее самым запоминающимся из ее детства:

– В интервью на корте вы сказали, что «Ролан Гаррос» – это своего рода единственный «Большой шлем», который транслируется в Украине. Есть ли у вас какое-то детское воспоминание о просмотре Ролан Гаррос по телевизору и какое-то самое старое воспоминание об этом турнире?

– Сейчас у нас больше турниров, транслируемых в Украине. Точнее не сейчас, но перед войной у нас транслировалось много матчей.

Возвращаясь в детство, помню, как Андре Агасси играл в финале против Медведева, украинца. Это был грандиозный финал. Я помню тот матч. Помню, смотрела, болела за Медведева. К сожалению, он не выиграл. Но, да, выделяется в моей памяти.

Было также несколько других матчей, которые вдохновили меня на большие мечты, на то, чтобы хотеть соревноваться здесь, хотеть играть перед таким количеством людей.

Так что, да, это было мотивацией для меня в то время, чтобы практиковаться и делать все возможное в детстве, – сказала Свитолина.

В 1999 году украинский теннисист Андрей Медведев играл в финале Ролан Гаррос против американца Андре Агасси. Тогда украинец выиграл два стартовых сета, но проиграл следующие три партии. Матч завершился со счетом 1:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Агасси.

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Андрей Медведев пресс-конференция Элина Свитолина Ролан Гаррос 2023 Андре Агасси
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Fdail
Той фінал , мабуть, більшість українських вболівальників пам'ятає)) Усього одного кроку до тріумфу не вистачило) Поки Медведєв- єдиний український фіналіст-одиночник на Великому Шоломі. Поки ))
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+3
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Metalist1925
Наш Андрій Медведєв - це, на данний момент, щось недосяжне для чоловічого тенісу України. 
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zizyyura
А Мєдвєдєв повинен сидіти в тюрмі за те, що збив на Обухівській трасі маму з дитиною на зебрі. Відмазався. Але то таке...
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0
zizyyura
послухайте це відео від початку до кінця. І багато хто здивується - особливо, коли журналіст запитав чи повинні тут бути на турнірі кацапи і бульбаші
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0
Stanislav Matusevych
І я пам'ятаю, як дивився той матч. Шолом тоді був так близько(
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0
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