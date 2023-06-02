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Италия
02 июня 2023, 17:17 | Обновлено 02 июня 2023, 17:20
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэл Леау продлил контракт с Миланом

Новое соглашение рассчитано до 2028 года

02 июня 2023, 17:17 | Обновлено 02 июня 2023, 17:20
250
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рафаэл Леау продлил контракт с Миланом
ФК Милан

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с лидером атак команды – вингером Рафаэлом Леау. Новое соглашение действует до лета 2028 года. Предыдущий контракт истекал в 2024 году.

По информации СМИ, зарплата Леау выросла до 5 миллионов евро в год плюс бонусы. В контракте прописана клаусула в размере 175 миллионов евро. Ради того, чтобы остаться в «Милане», Леау отклонил предложения от «Реала» и «Челси».

Рафаэл Леау перешел в «Милан» из «Лилля» летом 2019 года за 29,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего португальца 14 голов и 15 ассистов в 47 матчах за «Милан» во всех турнирах.

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Милан Рафаэл Леау продление контракта
Источник ФК Милан
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