Хочет остаться в Милане. Леау отклонил предложения от двух топ-клубов

Португальский вингер Рафаэл Леау хочет остаться в «Милане». По информации итальянских СМИ, он отклонил предложения от двух топ-клубов – «Реала» и «Челси».

Контракт Леау с «Миланом» истекает летом 2024 года. В начале апреля сообщалось о том, что стороны договорились по поводу нового соглашения, зарплата 23-летнего португальца повысится до 7 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Рафаэла Леау 13 голов и 12 ассистов в 41 матче за «Милан» во всех турнирах.