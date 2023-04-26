Италия26 апреля 2023, 15:41 |
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Хочет остаться в Милане. Леау отклонил предложения от двух топ-клубов
Португалец не захотел переходить в «Челси» или «Реал»
26 апреля 2023, 15:41 |
246
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Португальский вингер Рафаэл Леау хочет остаться в «Милане». По информации итальянских СМИ, он отклонил предложения от двух топ-клубов – «Реала» и «Челси».
Контракт Леау с «Миланом» истекает летом 2024 года. В начале апреля сообщалось о том, что стороны договорились по поводу нового соглашения, зарплата 23-летнего португальца повысится до 7 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне на счету Рафаэла Леау 13 голов и 12 ассистов в 41 матче за «Милан» во всех турнирах.
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