Милан договорился о продлении контракта с ключевым вингером
Португалец Рафаэл Леау, похоже, останется в миланском клубе
Руководство итальянского «Милана» устно договорилось о продлении контракта с ключевым футболистом Рафаэлем Леау.
По новому контракту португальский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых в команде с зарплатой около 5 млн евро за сезон, информирует Relevo.
Недавно Леау сделал дубль в Неаполе, в игре «Милана» против лидера Серии A (4:0). Португалец хочет остаться в «Милане», потому что у него все складывается хорошо в клубе.
В этом сезоне Леау забил 11 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. По мнению экспертов, 24-летний футболист имеет невероятный потенциал и много возможностей для роста.
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