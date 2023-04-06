Милан договорился о продлении контракта с ключевым вингером

Руководство итальянского «Милана» устно договорилось о продлении контракта с ключевым футболистом Рафаэлем Леау.

По новому контракту португальский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых в команде с зарплатой около 5 млн евро за сезон, информирует Relevo.

Недавно Леау сделал дубль в Неаполе, в игре «Милана» против лидера Серии A (4:0). Португалец хочет остаться в «Милане», потому что у него все складывается хорошо в клубе.

В этом сезоне Леау забил 11 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. По мнению экспертов, 24-летний футболист имеет невероятный потенциал и много возможностей для роста.