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Италия
06 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 06 апреля 2023, 22:37
335
3

Милан договорился о продлении контракта с ключевым вингером

Португалец Рафаэл Леау, похоже, останется в миланском клубе

06 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 06 апреля 2023, 22:37
335
3
Милан договорился о продлении контракта с ключевым вингером
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Руководство итальянского «Милана» устно договорилось о продлении контракта с ключевым футболистом Рафаэлем Леау.

По новому контракту португальский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых в команде с зарплатой около 5 млн евро за сезон, информирует Relevo.

Недавно Леау сделал дубль в Неаполе, в игре «Милана» против лидера Серии A (4:0). Португалец хочет остаться в «Милане», потому что у него все складывается хорошо в клубе.

В этом сезоне Леау забил 11 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. По мнению экспертов, 24-летний футболист имеет невероятный потенциал и много возможностей для роста.

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Милан Рафаэл Леау продление контракта
Источник Relevo
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Комментарии 3
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Віталій Ткачук
Ось кого потрібно було купляти Челсі, а не Мудрика. Навіть дешевше обійшлося б. 
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+1
Gargantua
странно
игрок топовый, в Англии могли зп миллионов 20 положить
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0
avk2307
Домовилися  усно це якось не дуже виглядає...
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0
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