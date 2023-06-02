Чемпион Второй лиги Украины получит нового главного тренера

Сергей Карпенко не будет продолжать работать на должности главного тренера «Нивы» Бузовой.

Причины перестановок, как и условия дальнейшего сотрудничества специалиста с клубом, неизвестны. Также пока нет информации о вероятном новом главном тренере «Нивы».

Карпенко возглавил клуб из Бузовой в 2021 году. Наставника признали лучшим тренером Второй лиги по итогам 2022 года.

«Нива» выиграла турнир во Второй лиге в сезоне-2022/23, оформив выход в Первую лигу. За право повышения в классе также поборется «Хуст», который сыграет матчи плей-офф с «Мариуполем».