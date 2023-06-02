Чемпион Второй лиги Украины получит нового главного тренера
Сергей Карпенко не будет продолжать работать главным тренером «Нивы» Бузовой
Сергей Карпенко не будет продолжать работать на должности главного тренера «Нивы» Бузовой.
Причины перестановок, как и условия дальнейшего сотрудничества специалиста с клубом, неизвестны. Также пока нет информации о вероятном новом главном тренере «Нивы».
Карпенко возглавил клуб из Бузовой в 2021 году. Наставника признали лучшим тренером Второй лиги по итогам 2022 года.
«Нива» выиграла турнир во Второй лиге в сезоне-2022/23, оформив выход в Первую лигу. За право повышения в классе также поборется «Хуст», который сыграет матчи плей-офф с «Мариуполем».
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