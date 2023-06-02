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Украина. Вторая лига
02 июня 2023, 14:58 | Обновлено 02 июня 2023, 15:03
379
0

Чемпион Второй лиги Украины получит нового главного тренера

Сергей Карпенко не будет продолжать работать главным тренером «Нивы» Бузовой

02 июня 2023, 14:58 | Обновлено 02 июня 2023, 15:03
379
0
Чемпион Второй лиги Украины получит нового главного тренера
ФК Нива Бузовая. Сергей Карпенко

Сергей Карпенко не будет продолжать работать на должности главного тренера «Нивы» Бузовой.

Причины перестановок, как и условия дальнейшего сотрудничества специалиста с клубом, неизвестны. Также пока нет информации о вероятном новом главном тренере «Нивы».

Карпенко возглавил клуб из Бузовой в 2021 году. Наставника признали лучшим тренером Второй лиги по итогам 2022 года.

«Нива» выиграла турнир во Второй лиге в сезоне-2022/23, оформив выход в Первую лигу. За право повышения в классе также поборется «Хуст», который сыграет матчи плей-офф с «Мариуполем».

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Сергей Карпенко Нива Бузовая Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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