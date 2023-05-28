Вторая лига. Определена команда, которая сыграет в переходных матчах

В воскресенье, 28 мая, были сыграны последние поединки 18-го тура Второй лиги.

Ранее досрочно победителем Второй лиги стала «Нива» Бузовая (42 очка).

Второе место в дележе занял «Хуст» (35 очков), который сыграет в плей-офф за повышение в классе против ФСК «Мариуполь».

Вторая лига. 18-й тур, 28 мая

Васт Николаев – Реал Фарма Одесса – 0:1

Голы: Пархоменко, 43.

Звягель – Чайка – 2:2

Голы: Бамболя, 6, Ващишин, 62 – Кулакевич, 3, Литовченко, 70.

Нива Бузовая – Хуст – 0:1

Гол: Павлич, 16

Итоговая турнирная таблица