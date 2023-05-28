28.05.2023 12:00 – FT 0 : 1
Украина. Вторая лига28 мая 2023, 19:59 | Обновлено 28 мая 2023, 20:14
544
0
Вторая лига. Определена команда, которая сыграет в переходных матчах
«Нива» Бузовая завоевала золотые медали, а «Хуст» вышел в плей-офф
28 мая 2023, 19:59 | Обновлено 28 мая 2023, 20:14
544
0
В воскресенье, 28 мая, были сыграны последние поединки 18-го тура Второй лиги.
Ранее досрочно победителем Второй лиги стала «Нива» Бузовая (42 очка).
Второе место в дележе занял «Хуст» (35 очков), который сыграет в плей-офф за повышение в классе против ФСК «Мариуполь».
Вторая лига. 18-й тур, 28 мая
Васт Николаев – Реал Фарма Одесса – 0:1
Голы: Пархоменко, 43.
Звягель – Чайка – 2:2
Голы: Бамболя, 6, Ващишин, 62 – Кулакевич, 3, Литовченко, 70.
Нива Бузовая – Хуст – 0:1
Гол: Павлич, 16
Итоговая турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 мая 2023, 12:13 11
Отныне курс задан четкий – равнение на «Наполи»!
Другие виды | 28 мая 2023, 05:14 1
Главные новости за 27 мая на Sport.ua
Футбол | 28.05.2023, 19:15
Футбол | 27.05.2023, 22:40
Теннис | 28.05.2023, 14:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.05.2023, 07:55 4
26.05.2023, 22:37 4
26.05.2023, 17:11 61
27.05.2023, 16:48 4
27.05.2023, 09:30 8
27.05.2023, 08:41 7
27.05.2023, 16:02 16
27.05.2023, 21:55 15