Рафаэль ВАРАН: «Манчестер Юнайтед не боится Холанда»
Француз – о предстоящем финале Кубка Англии
Защитник клуба «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в преддверии финальной игры Кубка Англии с «Манчестер Сити» высказался о роли норвежского нападающего Эрлинга Холанда для «горожан».
«Холанд – очень хороший игрок, мы все знаем это, но опасность у «Сити» исходит отовсюду. Мы знаем, что нам необходимо действовать как команда, чтобы остановить их.
Боимся ли мы Холанда? Нет. Ни за что. Почему? Мне нравятся сталкиваться с большими трудностями», – заявил Варан.
Финальный матч Кубка Англии состоится в субботу, 3 июня, начало – в 17:00 по киевскому времени.
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