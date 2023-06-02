Рафаэль ВАРАН: «Манчестер Юнайтед не боится Холанда»

Защитник клуба «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в преддверии финальной игры Кубка Англии с «Манчестер Сити» высказался о роли норвежского нападающего Эрлинга Холанда для «горожан».

«Холанд – очень хороший игрок, мы все знаем это, но опасность у «Сити» исходит отовсюду. Мы знаем, что нам необходимо действовать как команда, чтобы остановить их.

Боимся ли мы Холанда? Нет. Ни за что. Почему? Мне нравятся сталкиваться с большими трудностями», – заявил Варан.

Финальный матч Кубка Англии состоится в субботу, 3 июня, начало – в 17:00 по киевскому времени.