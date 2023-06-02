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  4. Рафаэль ВАРАН: «Манчестер Юнайтед не боится Холанда»
Англия
02 июня 2023, 09:52 |
318
0

Рафаэль ВАРАН: «Манчестер Юнайтед не боится Холанда»

Француз – о предстоящем финале Кубка Англии

02 июня 2023, 09:52 |
318
0
Рафаэль ВАРАН: «Манчестер Юнайтед не боится Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Защитник клуба «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан в преддверии финальной игры Кубка Англии с «Манчестер Сити» высказался о роли норвежского нападающего Эрлинга Холанда для «горожан».

«Холанд – очень хороший игрок, мы все знаем это, но опасность у «Сити» исходит отовсюду. Мы знаем, что нам необходимо действовать как команда, чтобы остановить их.

Боимся ли мы Холанда? Нет. Ни за что. Почему? Мне нравятся сталкиваться с большими трудностями», – заявил Варан.

Финальный матч Кубка Англии состоится в субботу, 3 июня, начало – в 17:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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