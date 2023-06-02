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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Сделаю все для требла. Это мечта Манчестер Сити»
Англия
02 июня 2023, 09:46 |
412
1

Эрлинг ХОЛАНД: «Сделаю все для требла. Это мечта Манчестер Сити»

Один трофей уже есть

02 июня 2023, 09:46 |
412
1
Эрлинг ХОЛАНД: «Сделаю все для требла. Это мечта Манчестер Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд мечтает, чтобы в первый сезон в команде он помог выиграть Требл – титулы АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

АПЛ команда выиграла, но впереди два финала.

«Будет нереально сотворить такую историю. Конечно, «Манчестер Сити» и подписывал меня, чтобы добиваться таких результатов. Я сделаю все, чтобы у нас был требл, сейчас это огромная мечта».

«У нас два финала, где соперники сделают все, чтобы обыграть нас. Они будут очень мотивированными, они будут готовыми», – уверен Холанд.

3 июня команда сыграет с МЮ в финале Кубка Англии, а 10 июня - в финале ЛЧ против «Интера».

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Источник BBC
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Комментарии 1
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andre_lui
Зрозумілі наміри. ЧМ по телевізору "надихає", тому Ерлінг (це також одна із мотивацій) видав напрочуд вдалий сезон за сіті. Проте і юнайтед та Інтер хочуть спасти свої сезони і впевнені, що з сіті вистачить і апл. Подивимося, буде цікаво
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