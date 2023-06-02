Эрлинг ХОЛАНД: «Сделаю все для требла. Это мечта Манчестер Сити»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд мечтает, чтобы в первый сезон в команде он помог выиграть Требл – титулы АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

АПЛ команда выиграла, но впереди два финала.

«Будет нереально сотворить такую историю. Конечно, «Манчестер Сити» и подписывал меня, чтобы добиваться таких результатов. Я сделаю все, чтобы у нас был требл, сейчас это огромная мечта».

«У нас два финала, где соперники сделают все, чтобы обыграть нас. Они будут очень мотивированными, они будут готовыми», – уверен Холанд.

3 июня команда сыграет с МЮ в финале Кубка Англии, а 10 июня - в финале ЛЧ против «Интера».