К Кривцову. Интер Майами зазывает к себе Месси
Американцы предлагают аргентинцу контракт на 4 сезона
Клуб заокеанской МЛС «Интер Майами» сделал предложение аргентинскому нападающему парижского «ПСЖ» Лионелю Месси.
Сообщается, что предложение – это договор на четыре сезона с зарплатой в 50 млн долларов.
В «Интер Майами», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Сергей Кривцов, рассчитывают на удачу в переговорах с Месси, учитывая тот факт, что у него есть свой дом в Майами. Кроме этого, клуб из Флориды также хочет подписать испанского полузащитника Серхио Бускетса, с которым Лионель играл вместе за «Барселону».
Американцы понимают, что их предложение проигрывает варианту, который есть у Месси из Саудовской Аравии, но все же сохраняют позитивный настрой.
Лионель Месси в 31 матче чемпионата Франции сезона-2022/2023 забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – о возможных вариантах продолжения карьеры Евгения Коноплянки
Украинец верит, что у него все наладится