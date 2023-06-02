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02 июня 2023, 07:54 | Обновлено 02 июня 2023, 07:57
231
0

К Кривцову. Интер Майами зазывает к себе Месси

Американцы предлагают аргентинцу контракт на 4 сезона

02 июня 2023, 07:54 | Обновлено 02 июня 2023, 07:57
231
0
К Кривцову. Интер Майами зазывает к себе Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Клуб заокеанской МЛС «Интер Майами» сделал предложение аргентинскому нападающему парижского «ПСЖ» Лионелю Месси.

Сообщается, что предложение – это договор на четыре сезона с зарплатой в 50 млн долларов.

В «Интер Майами», цвета которого, как известно, защищает украинский защитник Сергей Кривцов, рассчитывают на удачу в переговорах с Месси, учитывая тот факт, что у него есть свой дом в Майами. Кроме этого, клуб из Флориды также хочет подписать испанского полузащитника Серхио Бускетса, с которым Лионель играл вместе за «Барселону».

Американцы понимают, что их предложение проигрывает варианту, который есть у Месси из Саудовской Аравии, но все же сохраняют позитивный настрой.

Лионель Месси в 31 матче чемпионата Франции сезона-2022/2023 забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

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Источник Sport.es
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