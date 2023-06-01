ПСЖ опроверг информацию об уходе Месси

«ПСЖ» выступил с заявлением для AFP, в котором опроверг информацию об уходе Лионеля Месси из клуба:

«Кристоф Галтье выразился не совсем корректно. Хотим заверить, что он имел в виду то, что матч с «Клермоном» станет последним для Месси и «ПСЖ» в нынешнем сезоне».

Напомним, контракт Месси истекает в конце июня. Вероятность продления соглашения оценивается довольно низко.