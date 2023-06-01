Франция01 июня 2023, 19:42 | Обновлено 01 июня 2023, 19:46
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ПСЖ опроверг информацию об уходе Месси
Слова Кристофа Галтье неправильно поняли
01 июня 2023, 19:42 | Обновлено 01 июня 2023, 19:46
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«ПСЖ» выступил с заявлением для AFP, в котором опроверг информацию об уходе Лионеля Месси из клуба:
«Кристоф Галтье выразился не совсем корректно. Хотим заверить, что он имел в виду то, что матч с «Клермоном» станет последним для Месси и «ПСЖ» в нынешнем сезоне».
Напомним, контракт Месси истекает в конце июня. Вероятность продления соглашения оценивается довольно низко.
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Комментарии 4
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Галтье не терпится избавиться от Месси. Он банально не нужен ПСЖ, который может легко становиться чемпионом Франции без Месси, а для победы в ЛЧ Месси слегка устарел.
Показать Скрыть 1 ответ
На этом сайте постоянно такое .Мудрик по десять раз на день переходил .теперь Месси таскают по чемпионатам
Клоунада
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