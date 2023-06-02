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Чемпионат мира
Эквадор U20
01.06.2023 23:55 – FT 2 : 3
Южная Корея U20
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Молодежные турниры
02 июня 2023, 02:57 | Обновлено 02 июня 2023, 03:04
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Результативный матч. Южная Корея пробилась в четвертьфинал ЧМ-2023 U-20

В Аргентине проходят матчи 1/8 финала

02 июня 2023, 02:57 | Обновлено 02 июня 2023, 03:04
280
0
Результативный матч. Южная Корея пробилась в четвертьфинал ЧМ-2023 U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

1 июня в четвертьфинал пробились Уругвай и Южная Корея.

Южная Корея в результативном поединке одолела Эквадор.

Чемпионат мира U-20.

1/8 финала, 1 июня

Эквадор U-20 – Южная Корея U-202:3

Голы: Куэро, 36 – пен., Гонсалес, 84 – Чжун, 11, Жун-хо, 19, Чой, 48.

Эквадор U-20 – Южная Корея U-20 – 2:3

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Sebastian Gonzalez (Эквадор U20).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Choi Seok-Hyun (Южная Корея U20).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Justin Cuero (Эквадор U20).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Bae Joon-ho (Южная Корея U20).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Lee Youngjun (Южная Корея U20).
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Источник Sport.ua
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