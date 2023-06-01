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01.06.2023 20:30 – FT 0 : 1
Уругвай U20
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Чемпионат мира
01 июня 2023, 22:55 | Обновлено 01 июня 2023, 23:08
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Обыграли темную лошадку. Уругвай вышел в четвертьфинал чемпионата мира U-20

В Аргентине проходит стадия 1/8 финала молодежного чемпионата мира

01 июня 2023, 22:55 | Обновлено 01 июня 2023, 23:08
250
0
Обыграли темную лошадку. Уругвай вышел в четвертьфинал чемпионата мира U-20
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

1 июня сборная Уругвая одержала победу над командой Гамбии (1:0), темной лошадкой, которая ранее сенсационно выиграла группу F, выбив сборную Франции.

В четвертьфинале 4 июня Уругвай будет играть против США. А последний четвертьфиналист определится вечером 1 июня в матче Эквадор – Южная Корея.

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 1 июня

Гамбия U-20 – Уругвай U-20 – 0:1

Гол: Андерсон Дуарте, 65.

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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