Обыграли темную лошадку. Уругвай вышел в четвертьфинал чемпионата мира U-20

В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

1 июня сборная Уругвая одержала победу над командой Гамбии (1:0), темной лошадкой, которая ранее сенсационно выиграла группу F, выбив сборную Франции.

В четвертьфинале 4 июня Уругвай будет играть против США. А последний четвертьфиналист определится вечером 1 июня в матче Эквадор – Южная Корея.

Чемпионат мира U-20

1/8 финала, 1 июня

Гамбия U-20 – Уругвай U-20 – 0:1

Гол: Андерсон Дуарте, 65.

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