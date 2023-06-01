01.06.2023 20:30 – FT 0 : 1
Чемпионат мира01 июня 2023, 22:55 | Обновлено 01 июня 2023, 23:08
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Обыграли темную лошадку. Уругвай вышел в четвертьфинал чемпионата мира U-20
В Аргентине проходит стадия 1/8 финала молодежного чемпионата мира
01 июня 2023, 22:55 | Обновлено 01 июня 2023, 23:08
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В Аргентине продолжается чемпионат мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
1 июня сборная Уругвая одержала победу над командой Гамбии (1:0), темной лошадкой, которая ранее сенсационно выиграла группу F, выбив сборную Франции.
В четвертьфинале 4 июня Уругвай будет играть против США. А последний четвертьфиналист определится вечером 1 июня в матче Эквадор – Южная Корея.
Чемпионат мира U-20
1/8 финала, 1 июня
Гамбия U-20 – Уругвай U-20 – 0:1
Гол: Андерсон Дуарте, 65.
Сетка плей-офф
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