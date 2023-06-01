Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 22:40 | Обновлено 01 июня 2023, 22:48
1623
1

Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023

Леся встретится с Бьянкой Андрееску

01 июня 2023, 22:40 | Обновлено 01 июня 2023, 22:48
1623
1
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (WTA 42). В 1/32 финала французского мейджора Бьянка обыграла Эмму Наварро (США, WTA 75) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/32 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Наварро (США) – 6:1, 6:4

В 2019 году Андрееску выиграла US Open и занимала 4-ю позицию в рейтинге WTA. Тогда Бьянка считалась одной из самых перспективных теннисисток, ведь она взяла турнир Grand Slam в 19 лет. На Итоговом турнире 2019 года Андрееску получила травму левого колена и так и не вернулась на корт в 2020. В 2021 у канадки диагностировали коронавирус и в игре Бьянки вскоре последовал большой спад.

На счету Андрееску 3 титула WTA, один 125-тысячник и 5 трофеев на ITF. Лучшим результатом на Ролан Гаррос для Бьянки являлся 2-й раунд (2019, 2022), однако теперь она обновила свое персональное достижение, пройдя в 3-й раунд РГ.

Ранее Леся и Бьянка играли между собой дважды. Обе встречи остались за украинкой. Интересно, что в 2023 году девушки играли в полуфинале соревнований в таиландском городе Хуахин, где Цуренко выиграла первый сет 7:5, во втором вела 4:0, после чего канадка снялась с поединка.

Пока что неизвестно на когда запланирован матч между Цуренко и Андрееску.

В 1/32 финала Ролан Гаррос Цуренко на отказе прошла Лорен Дэвис.

По теме:
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Синнер с матчболов проиграл Альтмайеру во втором круге Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2023 Леся Цуренко Эмма Наварро Бьянка Андрееску
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Футбол | 01 июня 2023, 10:50 2
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки

Абсолютно ненужная потасовка в конце поединка, которая стоила жизни юного футболиста

ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
Футбол | 01 июня 2023, 10:10 9
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы
ВИДЕО. «Ты чертов позор!» Моуриньо наехал на судью финала Лиги Европы

Жозе был в ярости после проигранного матча «Севилье»

Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Футбол | 01.06.2023, 19:38
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Три варианта. Что будет с Коноплянкой после Краковии
Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2023, 15:49
Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос
Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Теннис | 01.06.2023, 07:20
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 1 июня
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Два хрусталики. Питання, хто скоріше зніметься.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
500 млн евро в год. Месси согласовал условия контракта с Аль-Хилялем
31.05.2023, 10:12 30
Футбол
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
ЦУРЕНКО: «Что сделали для меня? Ответ – ничего. Мой город бомбили 16 раз!»
30.05.2023, 22:49 4
Теннис
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
Кристоф Галтье: Лионель Месси покидает ПСЖ
01.06.2023, 14:57 14
Футбол
Боб АРУМ: «Перед боем Уайлдер – Джошуа есть только один вопрос»
Боб АРУМ: «Перед боем Уайлдер – Джошуа есть только один вопрос»
31.05.2023, 13:30 3
Бокс
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
01.06.2023, 02:10
Футбол
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
30.05.2023, 19:55 5
Футбол
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
Свитолина одержала волевую победу во втором раунде Ролан Гаррос
31.05.2023, 13:56 40
Теннис
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»
31.05.2023, 15:35 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности