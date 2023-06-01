Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) узнала соперницу в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

В третьем раунде Ролан Гаррос украинка сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску (WTA 42). В 1/32 финала французского мейджора Бьянка обыграла Эмму Наварро (США, WTA 75) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

Ролан Гаррос 2023. 1/32 финала

Бьянка Андрееску (Канада) – Эмма Наварро (США) – 6:1, 6:4

В 2019 году Андрееску выиграла US Open и занимала 4-ю позицию в рейтинге WTA. Тогда Бьянка считалась одной из самых перспективных теннисисток, ведь она взяла турнир Grand Slam в 19 лет. На Итоговом турнире 2019 года Андрееску получила травму левого колена и так и не вернулась на корт в 2020. В 2021 у канадки диагностировали коронавирус и в игре Бьянки вскоре последовал большой спад.

На счету Андрееску 3 титула WTA, один 125-тысячник и 5 трофеев на ITF. Лучшим результатом на Ролан Гаррос для Бьянки являлся 2-й раунд (2019, 2022), однако теперь она обновила свое персональное достижение, пройдя в 3-й раунд РГ.

Ранее Леся и Бьянка играли между собой дважды. Обе встречи остались за украинкой. Интересно, что в 2023 году девушки играли в полуфинале соревнований в таиландском городе Хуахин, где Цуренко выиграла первый сет 7:5, во втором вела 4:0, после чего канадка снялась с поединка.

Пока что неизвестно на когда запланирован матч между Цуренко и Андрееску.

В 1/32 финала Ролан Гаррос Цуренко на отказе прошла Лорен Дэвис.