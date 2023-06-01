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  4. Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 21:22 |
4118
7

Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку

Дэвис проиграла украинке первый сет и гейм во второй партии, после чего снялась с поединка

01 июня 2023, 21:22 |
4118
7
Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграла с Лорен Дэвис (WTA 52). Леся выиграла первый сет, а на старте второй партии представительница США снялась с поединка.

Ролан Гаррос 2023. 1/32 финала

Лорен Дэвис (США) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 0:1, RET., Дэвис

В первом сете Цуренко дважды проигрывала с брейком (0:1, 1:2), но смогла сделать ребрейки и сравнять счет. При 4:3 в пользу Леси, Дэвис взяла медицинский тайм-аут, после чего не смогла больше выиграть ни одного гейма.

На старте второй партии Лорен проиграла свою подачу и снялась с игры. Причина – травма мышц живота.

В следующем раунде французского мейджора Цуренко встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску – Эмма Наварро.

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Леся Цуренко Лорен Дэвис Ролан Гаррос 2023 травма
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Stanislav Matusevych
Непросто складався матч для Лесі, але суперниця явно почувалася недобре, тому підсумок трохи очікуваний. Далі, скоріш за все, Андреєску, з якою Леся традиційно програватиме у потужності, але майже не матиме переваги у техніці. Тому шансів не так багато, правда, кришталева Б'янка завжди може послідувати шляхом Девіс. Треба згадати, що грунтовий сезон у неї досі не складався, тож поборотися варто. Лесі, як завжди, здоров'я!
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+7
Александр Ад
Молодець Лесю!Виришальним мені здаеться був затяжний 4 гейм 1 сету -12 хвилин,його Леся виграла і потім стала диктувати хід сету.Успіхів і вдачі в наступному матчі!
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+7
Трегубов Дмитрий
Важко йшов перши сет. Але - з перемогою!
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+3
freestyle2018
Здавалося спочатку, що матч буде важким, але втрутилася травма суперниці (схоже м'язи живота). Зрозуміло, якщо б суперниці вдалося взяти перший сет після медичного тайм-ауту вона так легко б не здалася. А так доволі легка перемога, про економію сил не йдеться, тому що, як правило, перша потужна суперниця Лесю легко перемагає і все одно готова вона фізично чи ні. Далі кожна перемога буде вважатися за свято, але можливості та сили потриматися поки є. Успіхів у подальших матчах.
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+2
Умник
Я Леся
Я здеся
В 1/16 финала.
Ураа.
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+1
Sashamar
Андреєску взяла перший сет проти Наварро за двадцять п'ять хвилин, але говорити, що Леся проти неї зовсім без шансів, не варто. В четвертому колі все одно Швьонтек, тому можна викластись на повну, а Б'янка все ж таки не грунтівниця. Приз - повернення в першу півсотню.
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+1
Muskrat2
Рахунок на картинці немов це Леся програла. 
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0
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