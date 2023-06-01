Цуренко – в 1/16 финала Ролан Гаррос. Леся на отказе прошла американку

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции по теннису 2023.

Во 2-м раунде Ролан Гаррос украинка сыграла с Лорен Дэвис (WTA 52). Леся выиграла первый сет, а на старте второй партии представительница США снялась с поединка.

Ролан Гаррос 2023. 1/32 финала

Лорен Дэвис (США) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 0:1, RET., Дэвис

В первом сете Цуренко дважды проигрывала с брейком (0:1, 1:2), но смогла сделать ребрейки и сравнять счет. При 4:3 в пользу Леси, Дэвис взяла медицинский тайм-аут, после чего не смогла больше выиграть ни одного гейма.

На старте второй партии Лорен проиграла свою подачу и снялась с игры. Причина – травма мышц живота.

В следующем раунде французского мейджора Цуренко встретится с победительницей матча Бьянка Андрееску – Эмма Наварро.