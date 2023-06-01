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  4. Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 18:52 | Обновлено 01 июня 2023, 19:15
453
5

Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос

Марта в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора выиграла матч первого круга

01 июня 2023, 18:52 | Обновлено 01 июня 2023, 19:15
453
5
Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

На старте соревнований украинка вместе с Марсело Аревало (Сальвадор) обыграла тандем Вера Звонарева / Андрес Мольтени (Аргентина).

Ролан Гаррос. Первый круг микста
Марта Костюк / Марсело Аревало – Вера Звонарева / Андрес Мольтени – 6:2, 6:4

Далее по сетке победители матча Леолия Жанжан / Джонатан Эйссерик – Сторм Хантер / Джон Пирс.

Ранее Костюк завершила борьбу в одиночном разряде, но выиграла стартовую встречу в парном женском.

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Марсело Аревало Марта Костюк Ролан Гаррос 2023 Вера Звонарева Андрес Мольтени
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Stanislav Matusevych
Марта, на жаль, перетворюється скоріше на парну тенісистку. Хтось їй потрібен у компанію на корті, щоб вирівнювати її емоційність. У міксті в неї, до речі, непогані шанси далеко зайти на РГ.
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Сергій Юрійович
Перший раз подивився мікст. Хароша пара, видно, що один одному підходять.
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