Костюк успешно стартовала в миксте на Ролан Гаррос
Марта в дуэте с Марсело Аревало из Сальвадора выиграла матч первого круга
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.
На старте соревнований украинка вместе с Марсело Аревало (Сальвадор) обыграла тандем Вера Звонарева / Андрес Мольтени (Аргентина).
Ролан Гаррос. Первый круг микста
Марта Костюк / Марсело Аревало – Вера Звонарева / Андрес Мольтени – 6:2, 6:4
Далее по сетке победители матча Леолия Жанжан / Джонатан Эйссерик – Сторм Хантер / Джон Пирс.
Ранее Костюк завершила борьбу в одиночном разряде, но выиграла стартовую встречу в парном женском.
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