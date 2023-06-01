Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1-м раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) переиграла Анну Блинкову и Варвару Грачеву.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева – 6:3, 3:6, 6:2

В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс.

Ранее Костюк завершила выступление в одиночном разряде. Также она сыграет сегодня в миксте.