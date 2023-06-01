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  4. Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
01 июня 2023, 15:49 | Обновлено 01 июня 2023, 15:55
556
4

Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос

Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе одержала победу над россиянками

01 июня 2023, 15:49 | Обновлено 01 июня 2023, 15:55
556
4
Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

В 1-м раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) переиграла Анну Блинкову и Варвару Грачеву.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева – 6:3, 3:6, 6:2

В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс.

Ранее Костюк завершила выступление в одиночном разряде. Также она сыграет сегодня в миксте.

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Анна Блинкова Марта Костюк Варвара Грачева Елена-Габриэла Русе Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Сергій Юрійович
Русе досить тепло поручкалась з рашистками. Навіть поговорили. Мабуть так.  - Як справи? -  Та, нармальна, мьі сегодня хахлам славна ночью насьіпали! А Марта молодець, тримає марку.
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+3
Stanislav Matusevych
Марта з Русе провели декацапізацію Млінкової у парах. Завтра те ж саме завдання стоятиме перед Еліною в одиночці.
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+2
kollekciy
Дівчат з перемогою. У Габріели знову було значно більше роботи. Марта не проявляла належної активності для перехоплення м'ячів, а от на подачі Марти Русе частіше намагалася забити. В третьому сеті Марта трохи активізувалася, і пішла гра більш схожа зі статусом нашої пари, але кінцівку, як завжди треба було змазати.      
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0
Трегубов Дмитрий
Як я учора й побажав - щоб перемогли не надто швидко, а то млинцева відпочине
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