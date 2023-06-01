Костюк стартовала с победы в парном разряде Ролан Гаррос
Марта в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе одержала победу над россиянками
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.
В 1-м раунде соревнований украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) переиграла Анну Блинкову и Варвару Грачеву.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Анна Блинкова / Варвара Грачева – 6:3, 3:6, 6:2
В следующем раунде турнира победительницы матча сыграют против Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс.
Ранее Костюк завершила выступление в одиночном разряде. Также она сыграет сегодня в миксте.
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