Были иные варианты? Назван игрок недели в Лиге Европы

Вратарь испанского клуба «Севилья» Яссин Буну признан Европейским футбольным союзом лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Как известно, 31 мая, «Севилья» в финале турнира обыграла в серии пенальти римскую «Рому» – 1:1, пен. 4-2. Буну стал героем серии послематчевых 11-метровых – он не пропустил дважды при трех ударах по его воротам.

Второе место среди топ-игроков недели в Лиге Европы занял защитник «Ромы» Крис Смоллинг. Третье место у Ивана Ракитича из «Севильи».