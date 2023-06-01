Лига Европы01 июня 2023, 18:40 | Обновлено 01 июня 2023, 18:42
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Были иные варианты? Назван игрок недели в Лиге Европы
Голкипер «Севильи» Буну удостоен исторического признания
01 июня 2023, 18:40 | Обновлено 01 июня 2023, 18:42
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Вратарь испанского клуба «Севилья» Яссин Буну признан Европейским футбольным союзом лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Как известно, 31 мая, «Севилья» в финале турнира обыграла в серии пенальти римскую «Рому» – 1:1, пен. 4-2. Буну стал героем серии послематчевых 11-метровых – он не пропустил дважды при трех ударах по его воротам.
Второе место среди топ-игроков недели в Лиге Европы занял защитник «Ромы» Крис Смоллинг. Третье место у Ивана Ракитича из «Севильи».
Bounou 🔥🔥🔥@hankookreifen | #UELPOTW pic.twitter.com/MZIVgELWun— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 1, 2023
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