Он принес трофей. Назван лучший игрок финального матча Лиги Европы

31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене» состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором «Севилья» встречалась с «Ромой».

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Команды обменялись голами в основное время поединка. Пауло Дибала открыл счет для «Ромы» точным ударом на 35-й минуте матча. «Севилья» сравняла счет благодаря автоголу Джанлуки Манчини на 55-й минуте. И в серии пенальти повезло испанцам (1:1, пен 4:1).

Лучшим игроком матча в УЕФА назван вратарь «Севильи» Яссин Буну, который выиграл серию пенальти, не пропустив два раза из трех попыток.

Голкипер получил от WhoScored оценку 7.5, а вот хавбек испанского клуба Иван Ракитич оценен в 8.1, и это максимум среди обеих команд.

Оценки WhoScored за матч Севилья – Рома – 1:1, пен. 4:1