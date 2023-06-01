Россия01 июня 2023, 11:33 |
870
0
Как россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
01 июня 2023, 11:33 |
870
0
«Спорт вне политики» – любимый месседж россии, которая не хочет, чтобы её политическое влияние было заметно.
В этом мини-расследовании разберемся, кто же на самом деле владеет российскими футбольными клубами высшего дивизиона.
После просмотра обязательно промойте глаза.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 июня 2023, 09:53 0
Винисиус Тобиас покинет «Реал», но не вернется в Украину
Футбол | 01 июня 2023, 05:05 4
Специалист – об адаптации украинского вингера в АПЛ
Теннис | 31.05.2023, 13:56
Футбол | 01.06.2023, 02:10
Футбол | 01.06.2023, 01:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.05.2023, 09:52 19
30.05.2023, 11:52 5
31.05.2023, 10:12 30
31.05.2023, 05:30 2
31.05.2023, 20:47 21
30.05.2023, 22:49 4
31.05.2023, 15:35 3
30.05.2023, 18:58 8