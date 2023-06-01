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  4. Как россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов
Россия
01 июня 2023, 11:33 |
870
0

Как россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

01 июня 2023, 11:33 |
870
0
Как россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов
Sport.ua

«Спорт вне политики» – любимый месседж россии, которая не хочет, чтобы её политическое влияние было заметно.

В этом мини-расследовании разберемся, кто же на самом деле владеет российскими футбольными клубами высшего дивизиона.

После просмотра обязательно промойте глаза.

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Источник Sport.ua
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