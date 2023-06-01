Как россия контролирует футбол? Настоящие владельцы российских клубов

«Спорт вне политики» – любимый месседж россии, которая не хочет, чтобы её политическое влияние было заметно.

В этом мини-расследовании разберемся, кто же на самом деле владеет российскими футбольными клубами высшего дивизиона.

После просмотра обязательно промойте глаза.