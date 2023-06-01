Испания01 июня 2023, 11:19 | Обновлено 01 июня 2023, 11:20
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Реал проявляет интерес к Хавертцу
«Сливочные» ищут нового форварда
01 июня 2023, 11:19 | Обновлено 01 июня 2023, 11:20
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Спортивный журналист Хосе Феликс Диас уверяет, что мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Челси» Каю Хавертцу.
В испанском клубе рассматривают 23-летнего немца в качестве своего нового форварда.
В этом сезоне Хавертц провел в составе «Челси» 47 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Бензема сообщил «Реалу» о переходе в «Аль-Иттихад».
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