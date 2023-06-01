Реал проявляет интерес к Хавертцу

Спортивный журналист Хосе Феликс Диас уверяет, что мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Челси» Каю Хавертцу.

В испанском клубе рассматривают 23-летнего немца в качестве своего нового форварда.

В этом сезоне Хавертц провел в составе «Челси» 47 матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бензема сообщил «Реалу» о переходе в «Аль-Иттихад».