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  4. Фред дал понять, что недоволен количеством игрового времени в МЮ
Англия
01 июня 2023, 09:20 | Обновлено 01 июня 2023, 09:23
427
2

Фред дал понять, что недоволен количеством игрового времени в МЮ

Ранее слухи сватали бразильца в другой клуб АПЛ

01 июня 2023, 09:20 | Обновлено 01 июня 2023, 09:23
427
2
Фред дал понять, что недоволен количеством игрового времени в МЮ
instagram.com/fred08oficial. Фред

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред заявил, что в сезоне-2022/23 хотел бы получать больше игровой практики, а также подчеркнул, что всегда, когда оказывался на поле, отдавал все силы ради результата команды.

«Что касается моей собственной игры, я считаю, что играл хорошо, хотя хотел бы, чтобы у меня было больше минут на поле. Всякий раз, когда я был на поле, я думаю, что делал то, что от меня ожидали, чтобы помочь команде добиться успеха», - заявил Фред.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фред в летнее трансферное окно может перейти в «Фулхэм».

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Фред Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник FourFourTwo
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Burevestnik
скільки він дав, щоб той зрозумів ?   
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Умник
Ахха чувак что ты показал с 2017 года?
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