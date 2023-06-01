Фред дал понять, что недоволен количеством игрового времени в МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред заявил, что в сезоне-2022/23 хотел бы получать больше игровой практики, а также подчеркнул, что всегда, когда оказывался на поле, отдавал все силы ради результата команды.

«Что касается моей собственной игры, я считаю, что играл хорошо, хотя хотел бы, чтобы у меня было больше минут на поле. Всякий раз, когда я был на поле, я думаю, что делал то, что от меня ожидали, чтобы помочь команде добиться успеха», - заявил Фред.

Ранее в СМИ сообщалось, что Фред в летнее трансферное окно может перейти в «Фулхэм».