ФОТО. Шевченко и Зинченко посетили лицей на деоккупированной Черниговщине

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко посетили лицей имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

С 27 февраля 2022 года учебное заведение в течение 33 дней находилось под оккупацией. За это время лицей стал укрытием от обстрелов российской армии для более чем 100 человек, из которых около 30 – дети.

4 марта 2022 года учебное заведение попало под обстрел в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.

Средства с благотворительного матча с участием Шевченко, Зинченко и звезд «Челси», который состоится 5 августа в Лондоне, будут направлены на реконструкцию лицея.

Отметим, что Шевченко и Зинченко являются послами платформі United24.