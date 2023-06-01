ФОТО. Шевченко и Зинченко посетили лицей на деоккупированной Черниговщине
Послы United24 побывали в лицее имени Михаила Коцюбинского
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко посетили лицей имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.
С 27 февраля 2022 года учебное заведение в течение 33 дней находилось под оккупацией. За это время лицей стал укрытием от обстрелов российской армии для более чем 100 человек, из которых около 30 – дети.
4 марта 2022 года учебное заведение попало под обстрел в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.
Средства с благотворительного матча с участием Шевченко, Зинченко и звезд «Челси», который состоится 5 августа в Лондоне, будут направлены на реконструкцию лицея.
Отметим, что Шевченко и Зинченко являются послами платформі United24.
U24 ambassadors, @jksheva7 and Oleksandr Zinchenko, visited Mykhailo-Kotsyubinsky Lyceum in Chernihiv Oblast. Since February 27, 2022, the village was under the occupation for 33 days. Around 100 people have been hiding in the shelter inside the lyceum. 1/3 of them were children. pic.twitter.com/gAlSRoY6bS— U24 (@U24_gov_ua) May 31, 2023
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