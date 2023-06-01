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  4. ФОТО. Шевченко и Зинченко посетили лицей на деоккупированной Черниговщине
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01 июня 2023, 08:29 |
412
0

ФОТО. Шевченко и Зинченко посетили лицей на деоккупированной Черниговщине

Послы United24 побывали в лицее имени Михаила Коцюбинского

01 июня 2023, 08:29 |
412
0
ФОТО. Шевченко и Зинченко посетили лицей на деоккупированной Черниговщине
United24. Александр Зинченко и Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко посетили лицей имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

С 27 февраля 2022 года учебное заведение в течение 33 дней находилось под оккупацией. За это время лицей стал укрытием от обстрелов российской армии для более чем 100 человек, из которых около 30 – дети.

4 марта 2022 года учебное заведение попало под обстрел в результате которого один человек погиб. Укрытие уцелело, но 90% крыши, кабинеты физики, информатики и химии были разрушены.

Средства с благотворительного матча с участием Шевченко, Зинченко и звезд «Челси», который состоится 5 августа в Лондоне, будут направлены на реконструкцию лицея.

Отметим, что Шевченко и Зинченко являются послами платформі United24.

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Андрей Шевченко Александр Зинченко United24 российско-украинская война благотворительность благотворительные матчи
Источник Sport.ua
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