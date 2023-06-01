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Лига Европы
01 июня 2023, 03:30 | Обновлено 01 июня 2023, 04:36
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Тренер Севильи: «В серии пенальти нам сопутствовал успех»

Хосе Луис Мендилибар – о победе над «Ромой» в финале Лиги Европы

01 июня 2023, 03:30 | Обновлено 01 июня 2023, 04:36
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Тренер Севильи: «В серии пенальти нам сопутствовал успех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Главный тренер испанской «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над итальянской «Ромой» (1:1, 4:1 – пенальти) в финале Лиги Европы.

«Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех», - сказал Мендилибар.

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Хосе Луис Мендилибар Рома Рим Севилья Лига Европы Севилья - Рома пресс-конференция
Источник УЕФА
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