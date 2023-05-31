Леся ЦУРЕНКО: «Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком»

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 66) рассказала о том, что недовольна действиями руководства WTA-Тура:

«Они этим шумом прикрываются, потому что ничего не делают. Мы ведь не просто так не удовлетворены. Очень удивляюсь, почему у многих людей такое ощущение, что мы с пустого места возмущаемся. Этому много причин. Мы чувствуем несправедливость, мы должны что-то с этим сделать, потому что это неприятно по-человечески.

Нам неприятно слышать все эти негативные вещи о нас. Когда началась война, я не могла понять, что я вообще делаю на кортах. Дома – война, а жизнь продолжается.

Потом я сообразила, что это нормально. И сама пережила эту трансформацию. Я поняла, что могу сделать что-нибудь для помощи Украине. Потому я осталась в Туре.

Все, что произошло с Мартой, было для меня шоком. Я не ожидала, что она может получить реакцию от зрителей. А это следствие этого шума, просто прикрывающего бездействие. Вот для меня, как для теннисистки из Украины, не было сделано абсолютно ничего».

Марта Костюк была освистана трибунами после того, как не пожала руку Арине Соболенко в первом раунде Ролан Гаррос 2023.