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  4. СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Ролан Гаррос
31 мая 2023, 14:50 |
3069
0

СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»

Элина прокомментировала волевую победу над Сторм Хантер во 2-м раунде Ролан Гаррос

31 мая 2023, 14:50 |
3069
0
СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) прокомментировала победу над Сторм Хантер (Австралия, WTA 204) во 2-м раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

– Получить шанс играть на Ролан Гаррос – невероятно особенно для меня. Я даже не могла подумать, что буду здесь, буду в форме, буду показывать хороший теннис против замечательных игроков. Это очень особенный момент для меня. Спасибо за поддержку, это действительно вдохновляло меня.

– Элина, Гаэль сейчас здесь с тобой, поддерживал тебя. Ты смотрела его матч вчера? Это была невероятная игра на Шатрие.

– Да, я смотрела, но не в лайв-режиме. Я кричала в своей комнате, так что если вы слышали крики, то это была я, которая поддерживала Гаэля.

Это был невероятный матч! Я не знаю, честно говоря, что он сейчас здесь делает, я думала, он должен отдыхать. Но большое спасибо ему, что он пришел и поддержал меня, особенно в таком непростом поединке. Уже в ожидании его второго матча и, конечно, желаю ему всего лучшего.

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Элина Свитолина Сторм Хантер (Сандерс) Ролан Гаррос 2023 Гаэль Монфис
Источник Roland Garros
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