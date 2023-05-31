СВИТОЛИНА: «Честно говоря, я не знаю, что тут делает Гаэль. Но спасибо ему»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 192) прокомментировала победу над Сторм Хантер (Австралия, WTA 204) во 2-м раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023:

– Получить шанс играть на Ролан Гаррос – невероятно особенно для меня. Я даже не могла подумать, что буду здесь, буду в форме, буду показывать хороший теннис против замечательных игроков. Это очень особенный момент для меня. Спасибо за поддержку, это действительно вдохновляло меня.

– Элина, Гаэль сейчас здесь с тобой, поддерживал тебя. Ты смотрела его матч вчера? Это была невероятная игра на Шатрие.

– Да, я смотрела, но не в лайв-режиме. Я кричала в своей комнате, так что если вы слышали крики, то это была я, которая поддерживала Гаэля.

Это был невероятный матч! Я не знаю, честно говоря, что он сейчас здесь делает, я думала, он должен отдыхать. Но большое спасибо ему, что он пришел и поддержал меня, особенно в таком непростом поединке. Уже в ожидании его второго матча и, конечно, желаю ему всего лучшего.