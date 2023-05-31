Монфис сделал суперкамбэк на старте Ролан Гаррос. Свитолина поздравила мужа

Вечером 30 мая в Париже состоялся интересный матч первого раунда Ролан Гаррос 2023.

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP 394) победил аргентинца Себастьяна Баэса (ATP 42) в пяти сетах. Матч длился 3 часа 51 минуту.

При этом Монфилс сумел отыграться в последнем сете с 0:4, не позволил сопернику подать на матч в 10-м гейме и выиграл решающую партию со счетом 7:5.

Ролан Гаррос 2023. Мужчины. Первый раунд

Гаэль Монфис (Франция) [PR] – Себастьян Баэс (Аргентина) – 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5

Во втором раунде Монфис сыграет против 6-го сеяного Хольгера Руне из Дании.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поздравила мужа с яркой победой, опубликовав stories в Instagram.

«Так горжусь тобой, Гаэль», – написала Элина и добавила два смайла-сердечка.