Тэтэрушану покинет Милан

Вратарь итальянского «Милана» и сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану прекратит выступления за команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.

Заинтересованность в услугах 37-летнего румынского вратаря проявляет «Кальяри». «Милан» купил Тэтэрушану у «Лиона» в сентябре 2020 года.

В этом сезоне Чиприан провел за «россонери» 23 матча, в 7 из которых не пропустил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что два миланских клуба претендуют на защитника «Баварии».