Италия31 мая 2023, 12:43 | Обновлено 31 мая 2023, 13:03
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Тэтэрушану покинет Милан
Румынский голкипер станет свободным агентом
31 мая 2023, 12:43 | Обновлено 31 мая 2023, 13:03
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Вратарь итальянского «Милана» и сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану прекратит выступления за команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Заинтересованность в услугах 37-летнего румынского вратаря проявляет «Кальяри». «Милан» купил Тэтэрушану у «Лиона» в сентябре 2020 года.
В этом сезоне Чиприан провел за «россонери» 23 матча, в 7 из которых не пропустил ни одного мяча.
Ранее сообщалось, что два миланских клуба претендуют на защитника «Баварии».
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