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Италия
31 мая 2023, 12:43 | Обновлено 31 мая 2023, 13:03
312
0

Тэтэрушану покинет Милан

Румынский голкипер станет свободным агентом

31 мая 2023, 12:43 | Обновлено 31 мая 2023, 13:03
312
0
Тэтэрушану покинет Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиприан Тэтэрушану

Вратарь итальянского «Милана» и сборной Румынии Чиприан Тэтэрушану прекратит выступления за команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.

Заинтересованность в услугах 37-летнего румынского вратаря проявляет «Кальяри». «Милан» купил Тэтэрушану у «Лиона» в сентябре 2020 года.

В этом сезоне Чиприан провел за «россонери» 23 матча, в 7 из которых не пропустил ни одного мяча.

Ранее сообщалось, что два миланских клуба претендуют на защитника «Баварии».

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Источник Николо Скира
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