Два миланских клуба претендуют на защитника Баварии

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хочет летом покинуть клуб. По информации итальянских СМИ, он может перейти в «Интер», который ищет замену Милану Шкриньяру.

Павар уже был в шаге от перехода в «Интер» в январе, но «Бавария» заблокировала трансфер в последний момент. Сейчас чемпионы Германии могут сделать небольшую скидку по сравнению с 20 миллионами, которые предлагал «Интер» в январе.

Главным конкурентом «Интера» в борьбе за Павара может стать «Милан», который также проявляет интерес к 27-летнму французу.