Италия30 мая 2023, 17:59 |
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Два миланских клуба претендуют на защитника Баварии
Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Италии
30 мая 2023, 17:59 |
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хочет летом покинуть клуб. По информации итальянских СМИ, он может перейти в «Интер», который ищет замену Милану Шкриньяру.
Павар уже был в шаге от перехода в «Интер» в январе, но «Бавария» заблокировала трансфер в последний момент. Сейчас чемпионы Германии могут сделать небольшую скидку по сравнению с 20 миллионами, которые предлагал «Интер» в январе.
Главным конкурентом «Интера» в борьбе за Павара может стать «Милан», который также проявляет интерес к 27-летнму французу.
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