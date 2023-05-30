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  4. Два миланских клуба претендуют на защитника Баварии
Италия
30 мая 2023, 17:59 |
278
0

Два миланских клуба претендуют на защитника Баварии

Бенжамен Павар может продолжить карьеру в Италии

30 мая 2023, 17:59 |
278
0
Два миланских клуба претендуют на защитника Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар хочет летом покинуть клуб. По информации итальянских СМИ, он может перейти в «Интер», который ищет замену Милану Шкриньяру.

Павар уже был в шаге от перехода в «Интер» в январе, но «Бавария» заблокировала трансфер в последний момент. Сейчас чемпионы Германии могут сделать небольшую скидку по сравнению с 20 миллионами, которые предлагал «Интер» в январе.

Главным конкурентом «Интера» в борьбе за Павара может стать «Милан», который также проявляет интерес к 27-летнму французу.

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Бенжамен Павар Бавария Интер Милан Милан
Источник La Gazzetta dello Sport
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