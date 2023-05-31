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Лига Европы
31 мая 2023, 00:13 |
132
0

Где смотреть онлайн финальный матч Лиги Европы Севилья – Рома

Поединок состоится 31 мая в 22:00 по Киеву

31 мая 2023, 00:13 |
132
0
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги Европы Севилья – Рома
Getty Images/Global Images Ukraine

31 мая на «Пушкаш Арена» пройдет матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ромой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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