31 мая на «Пушкаш Арена» пройдет матч финала Лиги Европы, в котором «Севилья» встретится с «Ромой».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.