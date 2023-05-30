КАЛИНИНА: «Через что проходят украинцы... Стыдно сравнивать мою ситуацию»

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина (WTA 26) прокомментировала поражение в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 от Диан Парри (Франция, WTA 79):

«Не хочу все скидывать на травму. Это теннис. Я вышла, значит, я была готова. Я сыграла сегодня, как могла. Соперница сегодня отыграла просто блестяще. Было реально здорово. А я не могу сказать, что начала этот матч хорошо, потому что это был реальный провал.

Травма ноги, которую я получила в Риме, прошла, но это повлияло на мои тренировки, потому что я двигалась гораздо меньше нормы. Я закончила турнир в Риме в субботу и до четверга я просто лежала и занималась ногой – физио, массажи, реабилитация. После четверга я уже начала тренировки, но не могла рабоать сразу в полную силу.

Я хоть и из Новой Каховки, но в Киеве живу уже больше 15 лет. Вчера звонила мама и рассказывала о бомбах над головами. Она гуляла с собакой, но начали летать ракеты. Спасибо нашим ПВО.

Да, я не могу вернуться домой, у меня нет особой базы, но это ничто. Посмотрите, через что проходят украинцы, находясь там. Мне даже стыдно сравнивать свою ситуацию. Да, я не могу увидеть своей семьи. Спасибо, что они живы и другие люди тоже.

Моя мечта – уехать домой. Я в прошлом году была там раз, когда уже немного вылечилась. Я приехала в конце сентября в неделю. Снялась с турниров и подумала: «Не могу больше, надо домой». В этом году я также планирую съездить раз в конце года. Очень хочу.

Моя база сейчас в Словакии. Ну как база… Нашла корты, нашла тренера по ОФП и тренируюсь».

Ранее Ангелина выдала потрясающую неделю на турнире серии WTA 1000 в Риме, где дошла до финала. Однако доиграть матч против Елены Рыбакиной не получилось. Украинка снялась с игры на старте второго сета из-за травмы левой ноги.