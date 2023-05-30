Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко
Кристиан Гуанка в ближайшее время покинет «Аль-Шабаб»
30-летний аргентинский футболист Кристиан Гуанка в ближайшее время покинет клуб «Аль-Шабаб» и перейдет в «Аль-Айн».
Об этом сообщает Twitter-аккаунт MnbrAE. По информации источника, Гуанка заменит в «Аль-Айне» украинского вингера Андрея Ярмоленко.
В этом сезоне Ярмоленко провел 28 матчей в футболке команды из Абу-Даби, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.
Действующий контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что клуб не будет продлевать соглашение с украинцем.
انباء 🚨🚨|— منبر الإمارات 🇦🇪 (@MnbrAE) May 30, 2023
📝| لاعب الشباب جوانكا (30 عام) هو الخيار الأول للزعيم لتعويض رحيل الاوكراني يارمولينكو وادارة نادي الشباب ترحب بفكرة بيع عقد اللاعب. pic.twitter.com/5gCuhWf03o
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек «Арсенала» вернулся домой
До этого защитник семь сезонов отыграл в составе «Кишварды»