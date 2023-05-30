Источник: Аль-Айн определился с заменой для Ярмоленко

30-летний аргентинский футболист Кристиан Гуанка в ближайшее время покинет клуб «Аль-Шабаб» и перейдет в «Аль-Айн».

Об этом сообщает Twitter-аккаунт MnbrAE. По информации источника, Гуанка заменит в «Аль-Айне» украинского вингера Андрея Ярмоленко.

В этом сезоне Ярмоленко провел 28 матчей в футболке команды из Абу-Даби, в которых забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

Действующий контракт Ярмоленко с «Аль-Айном» рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что клуб не будет продлевать соглашение с украинцем.