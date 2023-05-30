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Ролан Гаррос
30 мая 2023, 00:10 | Обновлено 30 мая 2023, 00:20
204
0

Ангелина Калинина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда Ролан Гаррос

30 мая 2023, 00:10 | Обновлено 30 мая 2023, 00:20
204
0
Ангелина Калинина – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

30 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Диан Парри из Франции, которой организаторы выдали уайлд-кард (№79 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте имени Симон Матье. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли между собой дважды, оба матч выиграла украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Мирры Андревой (№143 WTA) или Элисон Риск (№85 WTA).

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Ангелина Калинина смотреть онлайн Ролан Гаррос 2023 Диан Парри
Источник Sport.ua
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