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  4. ВИРТ: «Незабитый пенальти психологически убил команду. Имя Бущана давило»
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 23:05 | Обновлено 29 мая 2023, 23:25
446
0

ВИРТ: «Незабитый пенальти психологически убил команду. Имя Бущана давило»

Главный тренер «Вереса» резюмировал матч 29-го тура УПЛ против «Динамо»

29 мая 2023, 23:05 | Обновлено 29 мая 2023, 23:25
446
0
ВИРТ: «Незабитый пенальти психологически убил команду. Имя Бущана давило»
ФК Верес Ровно. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт резюмировал матч 29-го тура УПЛ, в котором красно-черные проиграли столичному «Динамо» (0:3):

«Первый тайм был равным. Мы играли дисциплинированно. И соперник особых проблем не создал. Хотелось бы лучше сыграть в атаке. Мы снова теряли мячи и не могли качественно организовать атаку. В защите отыграли хорошо. Просили продолжать так обороняться и после перерыва.

Гол в наши ворота во втором тайме пришел после долгой передачи и искусного исполнения Рамиреса. Когда счет стал 1:0 в пользу киевлян, мы начали раскрываться. А Динамо – классная команда, которая могла использовать свои шансы и забивать еще.

Мы терпели. Пытались отыграться. Заработали пенальти после хорошей атаки. И не забили. Это уже не первый наш незабитый пенальти. После этого команда остановилась, выключилась из игры. Что 0:1, что 0:3 – разницы нет. Незабитый пенальти психологически убил команду. Будь на поле Андрей Близниченко – бил бы он. Его на поле не было.

Это где психологический фактор. Даже если не уверен – разбегись и бей на силу под перекладину. Это и мастерство. Мы и во Второй лиге не забивали пенальти и в Первой. Я не понял, что это было сегодня. Может, фамилия Бущана давила психологически. Трудно все это комментировать. Действительно, могли вырвать ничью в матче с «Динамо». Это было бы престижно для клуба.

Хорошо в игру вошел Дмитрий Годя. Хорошо цеплялся за мячи, брал инициативу. Будет работать над собой – будем поддерживать его. Это будущее «Вереса». Целенаправленно готовили его к этой игре.

Сегодня мы проиграли. Но даже если бы мы победили сегодня – все для нас будет решаться в заключительной игре с «Ингульцем». Будем готовиться к этому матчу. Конечно, если бы не проиграли сегодня – команда была бы в лучшем психологическом состоянии. Главный матч сезона у нас – в воскресенье.

Сегодня я поблагодарил футболистов за отношение к игре. Мы увидели, что дисциплинировано и с такой командой можно играть».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно пресс-конференция Украинская Премьер-лига Динамо - Верес Юрий Вирт Георгий Бущан
Источник ФК Верес
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