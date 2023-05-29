ДЯЧУК: «Гармаш – настоящий маэстро на поле. Его в команде называют Куминьо»

19-летний центральный защитник «Динамо» Максим Дячук дал комментарий после матча 29-го тура УПЛ с «Вересом» в Ровно (3:0):

– Максим, «Динамо» одержало третью подряд победу с разгромным счетом. Не жаль, что команда набрала хороший ход уже когда слишком много потеряла и отпустила конкурентов?

– Конечно, жаль, что мы не выполнили в этом сезоне самые высокие задачи, которые перед нами поставили. И только сейчас начался такой период, когда мы набрали хороший ход. Тренеры нам говорят, что в этих матчах уже началась подготовка к следующему сезону, в котором мы уже должны продемонстрировать все, на что способны.

– Команда наладила взаимодействие, в том числе и в центре обороны? Ты провел в основе «Динамо» полсезона, уже ощущаешь полное взаимодействие?

– Всегда, когда приходишь в новую команду, новый коллектив, сначала немного тяжело. Но со временем, постоянно играя, я набираю опыт и обороты и начинаю лучше понимать и ощущать на поле своих партнеров.

– Выступления на взрослом уровне ты начал в «Александрии», за которую провел первую половину сезона. В чем разница требований к игре на твоей позиции у «Динамо» по сравнению с «Александрией»?

– На матче против «Динамо» каждая команда выходит, как на последний бой. Почти каждый соперник закрывается, строит свои многочисленные защитные редуты и играет от обороны. В «Александрии» было немного легче из-за того, что против нее соперники играли в более открытый футбол.

– Сегодня «Верес» также действовал от обороны. Что тяжелее всего в таких матчах при игре в защите – сохранять концентрацию? Легче ли даются такие матчи, чем когда в обороне много работы?

– Трудно сказать, один матч не приходится на другой. В каждой игре результат для нас очень важен, чувствуется большое давление, ответственность перед болельщиками. Поэтому в каждом матче нужно играть на максимальной концентрации.

– Второй тайм «Динамо» начало активно и быстро повело в счете. В чем нужно было добавить?

– Тренеры в перерыве нам указали, где мы допускали ошибки, и на чем стоит сделать акцент, чтобы улучшить игру в определенных аспектах. Мы проделали именно то, о чем нам говорили тренеры, и это принесло результат.

– Но события в матче складывались так, что счет мог сравняться в конце игры. Отбитый Бущаном пенальти стал одним из ключевых факторов победы?

– Конечно, и мы Жору поздравили с отбитым пенальти после игры. Когда он вошел в раздевалку, все ребята начали кричать «Браво, браво!» Я только могу ему аплодировать стоя, он ведь исправил нашу ошибку в защите.

– А поздравили ли Дениса Гармаша с возвращением на бомбардирский путь? В прошлом сезоне он много забивал.

– Денис уже столько провел в команде, у него такой опыт, что можно сказать, что это настоящий маэстро на поле. В команде его иногда называют Куминьо.

– Ты как защитник часто противостоишь ему на тренировках во время упражнений и двусторонок?

– Да. Он очень опытный, это действительно ощущается. Мне это очень полезно, я бы даже сказал, что это настоящий кайф – тренироваться с Денисом.