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  4. ГРИГОРЧУК: «Как Черноморец провел вторую часть сезона – это никак не вылет»
Украина. Премьер лига
29 мая 2023, 22:43 | Обновлено 29 мая 2023, 23:10
424
0

ГРИГОРЧУК: «Как Черноморец провел вторую часть сезона – это никак не вылет»

Главный тренер одесской команды прокомментировал поражение от «Руха»

29 мая 2023, 22:43 | Обновлено 29 мая 2023, 23:10
424
0
ГРИГОРЧУК: «Как Черноморец провел вторую часть сезона – это никак не вылет»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение одесской команды от «Руха» (1:3) в матче 29-го тура УПЛ:

«Можно говорить, что у нас были возможности, мы могли забить. Но сейчас это никому не интересно. Интересен только результат. Если бы этот проигрыш был в другой стратегической ситуации, если б мы находились другом месте в турнирной таблице, то можно было бы смотреть на результат по-другому. А сейчас мы рассматриваем этот итог как досадное, недопустимое поражение.

В спорте, как бы ты не играл – надо выиграть, надо уметь добиться результата в необходимый момент. А теперь можно сказать, что у нас есть шанс проверить себя в следующей игре – как мы будем вести себя в такой сложной ситуации себя поведем. Это сильный тест для каждого из нас, и это интересно.

Это не первая игра, которую мы просто не могли проиграть. Забываем, анализируем ошибки. Но мы поднимаем голову и понимаем: то, как «Черноморец» провел вторую часть чемпионата – это никак не вылет, это гораздо более высокое место в таблице. Но из-за того, что в первом круге мы потеряли очень много очков, сейчас мы в такой ситуации. Я уверен в каждом футболисте. Уверен, что мы выполним задачу, а изучение своих ошибок поможет нам в плане опыта».

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Источник ФК Черноморец
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