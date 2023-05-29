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  4. После Малиновского – в Турин? Тренер Марселя может возглавить Ювентус
Италия
29 мая 2023, 19:52 |
325
0

После Малиновского – в Турин? Тренер Марселя может возглавить Ювентус

Игор Тудор может пойти на повышение

29 мая 2023, 19:52 |
325
0
После Малиновского – в Турин? Тренер Марселя может возглавить Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса» является нынешний наставник «Марселя» Игор Тудор. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее уже сообщалось о том, что летом Тудор покинет «Марсель». В «Ювентусе» недовольны работой Массимилиано Аллегри, и могут заменить его 45-летним хорватом.

Тудор выступал за «Ювентус» в качестве игрока в 1998 – 2007 годах. В сезоне 2020/2021 работал в «Старой синьоре» в качестве асситента главного тренера Андреа Пирло.

Ранее сообщалось о том, что на пост тренера «Ювентуса» рассматривается Фабио Гроссо.

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Ювентус Игор Тудор Массимилиано Аллегри Марсель
Источник Tuttojuve
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