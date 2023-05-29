После Малиновского – в Турин? Тренер Марселя может возглавить Ювентус
Игор Тудор может пойти на повышение
Главным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса» является нынешний наставник «Марселя» Игор Тудор. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее уже сообщалось о том, что летом Тудор покинет «Марсель». В «Ювентусе» недовольны работой Массимилиано Аллегри, и могут заменить его 45-летним хорватом.
Тудор выступал за «Ювентус» в качестве игрока в 1998 – 2007 годах. В сезоне 2020/2021 работал в «Старой синьоре» в качестве асситента главного тренера Андреа Пирло.
Ранее сообщалось о том, что на пост тренера «Ювентуса» рассматривается Фабио Гроссо.
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