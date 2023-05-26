В Марселе летом будет тренерская рокировка

Главный тренер французского «Марселя» Игор Тудор принял решение по окончании нынешнего сезона уйти из команды.

Сообщается, что вероятность того, что хорват останется в «Марселе», где, напомним, играет украинец Руслан Малиновский, крайне низка.

Тудор руководит «Марселем» с лета 2022 года. В нынешней кампании чемпионата Франции команда под его руководством обеспечила себе участие минимум в квалификации Лиги чемпионов.